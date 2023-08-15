Цей крок виявився важливим для нього, тому що в батальйоні він виявив багато однодумців.

Популярний український вокаліст та автор пісень електро-панк гурту !alarm, Андрій Недопалок, загинув на передовій. Ця новина була поширена через Telegram-канал bubblegum zine.

За словами Андрія, перебуваючи у Львові, він не збирався просто чекати, доки ситуація з білорусами ставатиме критичною. Рішення було ухвалено, Андрій хотів діяти, і він вирушив до Києва. Вже у березні він приєднався до батальйону "Реванш".

Цей крок виявився важливим для нього, оскільки в батальйоні він виявив багато однодумців та товаришів, з якими можна було обговорити різноманітні питання.

"Сидіти у Львові і чекати, коли білоруси попруть - нас це не влаштовувало. Не пошкодував, бо там дуже багато крутих людей, з якими можна багато про що поговорити. Я знайшов собі надійних товаришів" - раніше висловився Андрій.

Групу !alarm заснували у 2021 році Андрій Недопалок та Йосип Бурулько. Тривалий час склад колективу залишався анонімним, і учасники гурту завжди виступали у масках. Останній концерт колективу відбувся 18 березня цього року у Хмельницькому.

Артисти створювали енергійні та оригінальні пісні, спілкувалися з українцями та ділилися своїми зауваженнями публічно.

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