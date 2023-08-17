Відома співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", розповіла про конфліктну ситуацію через свою допомогу.

Злата Огневич, українська співачка, поділилася нагодою, яка викликала в ній обурення. Вона розповіла про обурення, викликане поведінкою одного з її сусідів, з яким виник конфлікт. На своїй сторінці в Instagram-stories Огневич наголосила, що опинилася в неприємній ситуації з цим сусідом.

Між ними регулярно виникають конфлікти. Огневич зазначила, що її особливо розлютило те, що сусід оцінив менш високою мірою її благодійний захід, спрямований на допомогу Протасову Яру.

Злата Огневич поділилася, що чоловік показав їй свою медаль, яку він отримав за благодійність, і наголосив, що вона, на його думку, займається не допомогою, а просто просуванням свого іміджу.

"Типу того, що це все піар, хоча ми з вами зібрали 400 тисяч гривень, закрили потреби мешканців. Зараз він просто знецінив усі ваші внески, всі донати, всю нашу активність, показавши мені цю медаль. Як таке взагалі може бути, у мене у голові не вкладається. Мене просто переповнює лють. Дуже з ним не пощастило", - заявила Огневич.

Злата Огневич також висловила своє обурення щодо того, як сусід почав пишатися своїми благодійними діями. На думку Огневича, подібні вчинки не слід розглядати як спосіб маніпуляції увагою, адже головна мета благодійності — допомога нужденним.

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