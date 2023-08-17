Українець одразу ж зателефонував на гарячу лінію та спробував дізнатися, чому гроші не прийшли до нього на рахунок – оператор "ПриватБанк" не допоміг.

"ПриватБанк" відома фінансова установа, яка обслуговує значну частину населення України. Незважаючи на широку популярність, деякі клієнти можуть зіткнутися з певними труднощами при користуванні його послугами.

На спеціалізованому веб-ресурсі Мінфіну було розміщено відгук, що стосується "ПриватБанк" і має негативний відтінок.

Клієнт ПриватБанк розповів, що є підприємцем і багато років користувався терміналом банку. Тобто клієнти розраховуються з ним за товар через термінал "ПриватБанк", і раніше гроші надходили наступного ранку, але цього разу цього не сталося.

Українець одразу ж зателефонував на гарячу лінію та спробував дізнатися, чому гроші не прийшли до нього на рахунок. Оператори "ПриватБанк" спочатку не могли знайти відповіді, чому гроші не дійшли. Після чого дали йому електронну адресу fraud@privatbank.ua, щоб написати туди листа у довільній формі, на який чоловікові так ніхто і не відповів.

"Заморозили 32 тис. грн, підкажіть як розрахуватися з постачальником??? Відіслав поштою чек і накладну, відповіді немає. І взагалі не розумію, чому блокують рахунок ФОП, я плачу податки , всі дані є в податковій", – обурився клієнт "ПриватБанку".

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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

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