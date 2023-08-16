Варто зазначити, що ціни на продукти в Україні постійно змінюються. Під час сезонності більшість продуктів, зокрема кавуни та малина, дешевшають на українському ринку. Мінімальна ціна за кілограм цих товарів становить 50 гривень, в той час як максимальна — 90 гривень.
Основною причиною падіння ціни на малину є значне збільшення її пропозиції з місцевих садівництв. Відповідно до щоденного моніторингу, українські фермери продають свіжу малину за ціною 50-90 гривень за кілограм, що в середньому на 20% дешевше, ніж ціни на кінець минулого тижня.
Варто нагадати, що попереднього тижня пропозиція малини на ринку була обмеженою, і ціни продовжували зростати. Проте цього тижня більшість виробників розпочали збір урожаю малини, що призвело до збільшення пропозиції та зниження ціни. Прогнози на подальші ціни радують.
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Отже, за прогнозами, ціни на малину продовжать знижуватися, оскільки зростає кількість цієї ягоди від місцевих виробників. Варто зазначити, що ціни на малину в Україні вже в середньому на 30% нижчі, ніж у минулому році.
Варто зазначити, що через закінчення періоду дешевого продовольства ціни в Україні скоро поповзуть в гору. Зокрема, вартість імпортованих продуктів залишатиметься досить високою.
Джерело: EastFruit.
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