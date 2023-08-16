Варто зазначити, що ціни на продукти в Україні постійно змінюються. Під час сезонності більшість продуктів, зокрема кавуни та малина, дешевшають на українському ринку. Мінімальна ціна за кілограм цих товарів становить 50 гривень, в той час як максимальна — 90 гривень.

Основною причиною падіння ціни на малину є значне збільшення її пропозиції з місцевих садівництв. Відповідно до щоденного моніторингу, українські фермери продають свіжу малину за ціною 50-90 гривень за кілограм, що в середньому на 20% дешевше, ніж ціни на кінець минулого тижня.

Варто нагадати, що попереднього тижня пропозиція малини на ринку була обмеженою, і ціни продовжували зростати. Проте цього тижня більшість виробників розпочали збір урожаю малини, що призвело до збільшення пропозиції та зниження ціни. Прогнози на подальші ціни радують.

Отже, за прогнозами, ціни на малину продовжать знижуватися, оскільки зростає кількість цієї ягоди від місцевих виробників. Варто зазначити, що ціни на малину в Україні вже в середньому на 30% нижчі, ніж у минулому році.

Варто зазначити, що через закінчення періоду дешевого продовольства ціни в Україні скоро поповзуть в гору. Зокрема, вартість імпортованих продуктів залишатиметься досить високою.

Джерело: EastFruit.

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