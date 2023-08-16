Деяким громадянам України, які мають право на отримання допомоги для виплати за житло та комунальні послуги, може бути призначена "нульова субсидія". Проте в цьому випадку не варто хвилюватися. Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Там також пояснили, хто з українців може її отримати.

Житлова субсидія надається, якщо існує розбіжність між сумою оплати за житлово-комунальні послуги та розміром обов'язкового платежу. Останній визначається для кожної сім'ї індивідуально, враховуючи загальний дохід домогосподарства.

Як повідомляє Пенсійний фонд України - у випадку, якщо результат розрахунку виявиться нульовим або від'ємним, розмір субсидії становитиме 0,00 гривень.

Зауважується, що це свідчить про те, що сума сплачених платежів за комунальні послуги не перевищує обов'язковий платіж. "Нульова субсидія" часто може бути призначена в літні місяці або до жовтня, поки в Україні не стартував опалювальний сезон.

Важливо зазначити, що житлова субсидія є спрямованою допомогою, яку надають членам сімей для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг та управління багатоквартирними будинками. А також субсидія надається на придбання пічного побутового палива, зрідженого газу та твердого палива.

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