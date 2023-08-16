Залежно від обставин, розмір грошової допомоги може виглядати по-різному.

Завдяки допомозі партнерів частині українців доступні гуманітарна та грошова допомога. Але отримати їх зможуть не всі.

Наші військові мужньо захищають Україну, під час виконання бойових завдань багато з них отримали поранення, контузії та навіть тяжкі каліцтва. Враховуючи це, держава передбачила можливість одноразової грошової допомоги у розмірі 700 тисяч гривень.

Отримати цю грошову допомогу можуть військові, які:

отримали каліцтво під час бойового завдання;

отримали травми під час виконання військової служби;

стали інвалідами через хворобу або нещасний випадок під час служби;

були травмовані та частково втратили працездатність.

Розмір грошової допомоги для військових, які стали інвалідами, залежить від кількох факторів, таких як ступінь каліцтва чи поранення, час та місце їх отримання.

Залежно від обставин, розмір грошової допомоги може мати такий вигляд:

300 прожиткових мінімумів (776 700 гривень) для військових, які отримали поранення, каліцтва чи інвалідність II групи під час бойових дій;

90 прожиткових мінімумів (233 010 гривень) для тих, хто став інвалідами через хворобу або нещасний випадок під час служби;

70 прожиткових мінімумів (181 230 гривень) для тих військових, які отримали травми та частково втратили працездатність (після проходження медичної комісії або підтвердження факту травмування);

50 прожиткових мінімумів (129 450 гривень) для строковиків, резервістів та військовозобов'язаних, які зазнали травм під час служби.

Ця грошова допомога покликана визнати важливий внесок та жертви, які роблять військові під час захисту України.

Джерело: ТСН.

Останні новини України:

Нагадаємо, грошову допомогу почнуть забирати: кого з українців позбавлять соціальних виплат і чому.

Як писала Politeka, грошова допомога для маленьких українців, хто із дітей може отримати по 3000 гривень.

Також Politeka повідомляла, для отримання фінансової допомоги потрібно зробити кілька важливих кроків.