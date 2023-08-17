Будь-який українець може підняти собі пенсію на 50%. Відповідно до діючого законодавства України, кожен громадянин має можливість збільшити розмір своєї пенсії, якщо він вирішить вийти на пенсію пізніше, ніж має на це право за віком.
Про це йдеться у 29 статті Закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".
За статтею 29 Закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" у разі відстрочення пенсійного віку, розмір виплати може зростати залежно від тривалості відстрочки:
- Якщо відстрочити пенсію на період до п'яти років, то за кожний місяць без пенсії розмір виплати збільшується на 0,5%.
- Якщо відстрочити пенсію на період від п'яти років, то за кожний місяць без пенсії розмір виплати збільшується на 0,75%.
Це означає, що, наприклад, якщо громадянин вирішить вийти на пенсію на 5 років та 7 місяців пізніше, його пенсійні виплати можуть збільшитися приблизно на 50%. Такий підхід дозволяє людям самостійно вплинути на розмір своєї пенсії, залежно від того, наскільки довго вони продовжують працювати.
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Важливо зазначити, що Міністерство соціальної політики України планує зберегти розмір пенсій у 2024 році. Проте, немає впевненості, що буде проведена індексація пенсій відповідно до законодавства. Це пов'язано з тим, що під час воєнного стану уряд може прийняти рішення не проводити індексацію.
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