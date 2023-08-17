Протягом року в Україні відбулося значне зростання ціни на харчові продукти.

Ситуація із продуктами в Україні залишається нестабільною, оскільки покупці регулярно спостерігають цінові коливання. Зокрема, великі супермаркети у серпні змінили ціни на м'ясо. Про це свідчать дані, наведені порталом "Мінфін".

В серпні в Україні відбулося підвищення ціни на м'ясо. Зокрема, якщо говорити про курятину, ціни на стегно зросли з 109,14 грн/кг у липні до 112,45 грн/кг.

Ціни на гомілку також зросли, переходячи з 77,81 грн/кг до 80,95 грн/кг. Куряча тушка подорожчала з 73,80 грн/кг до 78,80 грн/кг.

Зафіксовано наступні зміни у вартості різних видів свинини:

лопатка – з 186,77 грн/кг до 190,68 грн/кг;

ошийок – з 252,90 грн/кг до 254,44 грн/кг;

ребра – з 179,65 грн/кг до 182,96 грн/кг.

Грудинка свинини наразі коштує в супермаркетах в середньому 179 грн/кг, а ціна на свинячий шашлик становить 214 грн/кг.

По попрогнозам, найнеприємніше – подорожчання свинини може ще більше накрутити ціну на ковбаси, які й так зашкалюють. Переробники перераховують безліч інших аргументів, крім цін на сировину, чому їх продукція продовжить дорожчати - зростання тарифів на електроенергію, нові розцінки на логістику, необхідність підвищувати зарплати персоналу. Тож з осені ковбасні вироби можуть подорожчати на 7-10%.

Раніше було повідомлено, що впродовж року в Україні відбулось значне зростання ціни на продукти харчування. Загалом середні ціни на товари зросли на 13,3%. Особливо помітний зріст відбувся в категорії м'яса та м'ясних продуктів, де ціни зросли на 22%.

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