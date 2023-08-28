В Україні продовжується підготовка до опалювального сезону, який може бути напруженішим, ніж у минулому році.

Так, енергосистема України сильно постраждала через ракетні удари окупантів.

Екс-міністр енергетики Іван Плачков повідомив, що не дивлячись на зусилля працівників "Укренерго" з відновлення, в мережі залишилося всього близко 30% працездатного обладнання.

Крім того, він додав, навіть якщо не буде ракетних ударів - відключень взимку не уникнути не вийде.

"Навіть якщо не буде ударів – все одно будуть відключення. Якщо буде тепла зима – без ударів буде так само, як рік тому. В найгіршому випадку відключення можуть тривати й по 8, і по 10 годин", – прогнозує Корольчук.

Плачков повідомив, що ймовірність відключень дуже висока, проте зараз говорити про їхню тривалість зарано.

"Відключення, скоріш за все, будуть. Причому якщо зима буде теплою – то це одна ситуація...", – додав екс-міністр.

Джерело: UBR.ua.

Нагадаємо, минула зима була важкою для України, оскільки Росія регулярно завдавала ракетних ударів по нашій інфраструктурі в глибокому тилу. У цьому осінньо-зимовому періоді атаки, ймовірно, продовжаться.

Політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов повідомив, що противник продовжує бити українськими містами цілий рік, не лише восени та взимку, а й улітку.

Тенденція до продовження таких атак триватиме і цього року, зокрема, в зимовий період.

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