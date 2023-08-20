Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова розповіла про проблеми у стосунках та додала, що розставання буває у багатьох пар.

Дружина українського співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова, вперше зізналася у тому, що у їхніх стосунках колись виникли труднощі. Як відомо, заради привернення уваги Репяхова часто пропонує в Інстаграм поставити їй якесь питання, щоб вона відповіла на теми, що цікавлять.

На своїй сторінці в Instagram Репяхова цього разу поділилася з її українками, що кілька років тому вони з Віктором Франковичем зіткнулися з серйозними розбіжностями. Репяхова розповіла про це, відповідаючи на запитання однієї зі своїх фанаток, що вона запам'ятала під час свого перебування в Черкасах.

Крім цього, дружина Віктора Павлика згадала, як у період кризи в їхніх відносинах, вона відвідала концерт Тіни Кароль і під час виконання нею треку "Вище хмар" розплакалася, ридала весь концерт від переживань:

"І думала, що це про нас. І що це справді кінець нашої історії. Сильно плакала весь концерт".

Раніше Репчхова поділилася фотографією, на якій тримає Михайла на руках у лікарні та написала про важкі дні, які вони переживали. За словами Репяхової, почалося з підвищення температури у малюка, а потім приєдналися й інші симптоми, такі як діарея, блювання та запалення очей.

Щоб встановити причину хвороби, Репяхова із сином вирушила на аналізи, де взяли кров із пальця. У результаті виявилося, що захворювання спричинене аденовірусом.

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