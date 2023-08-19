Найближчим часом понад половина українців віком 60 років не зможуть вийти на пенсію у віці 60 років.

Україна планує змінити алгоритм розрахунку пенсій до кінця 2023 року, впроваджуючи нову систему разом із концепцією накопичувальної пенсії. Зараз існуючий спосіб розрахунку пенсій з індексаціями неадекватно відображає реальну цінність заробітку.

Пенсії, які були високими у порівнянні з середньою зарплатою в минулому, тепер, після декількох індексацій, зменшилися дуже значно. Зараз ситуація є несправедливою.

Конкретні деталі пенсійної реформи, включаючи впровадження накопичувальної пенсійної системи, мають бути представлені до кінця цього року. Уже у 2023 році були проведені три підвищення пенсій – індексація у березні, перерахунок для працюючих пенсіонерів та індексація для осіб, які вийшли на пенсію за спеціальним законом.

Станом на липень 2023 року середній розмір пенсії в Україні складає 5311,44 гривень. За період повномасштабної війни цей розмір зрослив на 21,5%.

У ближчому майбутньому більше половини українців у віці 60 років не зможуть вийти на пенсію у віці 60 років. Вимоги до пенсійного стажу постійно зростають, і до 2028 року потрібно мати 35 років стажу для виходу на пенсію. Задовольнити цю вимогу зможе приблизно половина населення.

Ці вимоги зростають щорічно на 12 місяців, це було введено для стимулювання офіційного працевлаштування. Заходи для реформування пенсійної системи були прийняті у 2017 році, але через негативний вплив коронавірусу та війни деяка частина населення втратила можливість працювати офіційно.

Середній пенсійний стаж в Україні зараз становить 32 роки. Через два роки велика частина пенсіонерів може не відповідати вимогам для виходу на пенсію. Критичний момент наступить у 2028 році. Такі заходи вводилися для уникнення загального підвищення пенсійного віку.

Джерело: "Укрінформ".

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