"ПриватБанк" є відомою фінансовою установою, яка обслуговує значну частину населення України. Незважаючи на широку популярність, деякі клієнти можуть зіткнутися з певними труднощами при використанні його послуг.

На спеціалізованому веб-ресурсі Мінфіну було опубліковано відгук, що стосується "ПриватБанку", та має негативний відтінок.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що його мати інвалід. Жінка майже сліпа, вона не має ноги і вона погано чує. Разом вони вирішили оформити у натаріуса довіреність на всі її рахунки, щоби син міг ними розпоряджатися.

Клієнт "ПриватБанк" зазначив, що його мати попросила зняти гроші з її картки та перевести їх у долари. 12 тисяч гривень так і не було видано. Натомість його матері зателефонували з банку та попередили, що блокують картку, адже сума зняття занадто велика та підозріла.

Причому перед цим оператор "ПриватБанк" запитував: "А навіщо знімаєте?", "А хто це робить?"; "А чому?" та купа інших питань. Але це не всі проблеми, що виникли.

"Так я ще потім зі своєї картки роблю переказ і знову дзвінок з банку, так я їм висловив все, кажу, ви скільки знущатиметеся заблокували мамі карти, мені, що я пів дня провів у відділенні і що тепер вам не подобається, що ви від мене хочете... трохи вилив душу.", - зазначив клієнт "ПриватБанк".

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.