Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, Обухівським районним управлінням поліції розшукувався неповнолітній Житник Микита.
Повідомлялось, що 14-річний підліток 20.08.2023 близько 18:30 пішов з місця проживання, що в с. Копачів, вул. Миру та його місцезнаходження було невідоме.
«При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження неповнолітнього телефонувати за номером спецлінії "102", - підкреслювали в поліції, звертаючись до українців.
І от стало відомо, що Микиту знайшли. Але, на жаль, вже загиблим.
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«Увага. Оновлення. Неповнолітнього знайшли. На жаль, хлопець загинув», - йдеться у повідомленні поліції Київської області.
Що стало прициною смерті 14-річного Микити не повідомляється.
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