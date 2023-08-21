"ПриватБанк" є відомою фінансовою установою, яка обслуговує значну частину населення України. Незважаючи на популярність та доступність, деякі клієнти можуть зіткнутися з певними труднощами під час використання його послуг.

На спеціалізованому веб-ресурсі Мінфіну було розміщено відгук, який стосується "ПриватБанку" та має негативний відтінок про роботу установи.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що оформила своїй дитині картку "Юніора", на яку постійно надходили гроші. Нещодавно на карту надійшла велика сума на термінові потреби, але зняти їх не вдалося. Через це виникла дуже прикра ситуація. Тому клієнтка "ПриватБанк" спробувала дізнатися у оператора, у чому річ.

На гарячій лінії банку їй пояснили, що на картці Юніора є обмеження на видаткові операції на місяць до 50 тисяч. При цьому під час оформлення картки її не попередили про це. На сайті "ПриватБанк" також не було зазначено цієї інформації.

"Тепер я опинилася в дуже складній ситуації, оскільки не можу ні зняти гроші, ні переказати їх на свою картку. Чекати до 1 числа немає можливості. Навіть не знаю, що робити. Як би я знала про обмеження, звичайно, користувалася б своєю карткою "Адже це не кредитні кошти, а особисті. Працівники банку відповіли, що допомогти нічим не можуть...", - додала клієнтка "ПриватБанк".

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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

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