Евакуація мирного населення продовжується у Куп’янському районі, пише Politeka.net з посиланням на Ювенальну Поліцію України.
Евакуація населення, нагадаємо, проводиться з населених пунктів, які піддаються обстрілам та підлягають примусовій евакуації.
«Особлива увага приділяється сім’ям, де є діти», - підкреслюють в Ювенальній поліції.
Так, напередодні, поліцейськими ювенальної превенції, поліцейськими Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами та представниками військової адміністрації Куп’янського району було евакуйовано 31 людину, серед них троє дітей.
Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список
Ракетний удар по Кривому Рогу: у житлових будинках діри, від деяких залишилися лише руїни
Павлік показав бідну мамину хату, до якої приїхів на розкішній машині: стіни без шпалер і портрети
"Це буде ціль номер один": українців попередили про нову загрозу з боку РФ
Ці люди справжні бунтарі: названо топ-5 знаків Зодіаку, які завжди йдуть на ризик
«Поліція закликає мешканців небезпечних районів евакуюватися, поки це є можливим», - звератються правоохоронці до українців.
Додамо, що протягом 20 та 21 серпня з населених пунктів Куп'янщини, що перебувають під постійними обстрілами, евакуювали 30 людей, в тому числі 5 дітей та 1 людину з інвалідністю.
Усього з 9 серпня евакуйовано майже 600 людей, в тому числі більше 140 дітей.
«До уваги мешканців Куп'янської громади, особливо, вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних.
З урахуванням складної безпекової ситуації та збільшенням кількості обстрілів російськими терористичними військами по території Куп'янської громади, ви можете евакуюватися до більш безпечного місця - м.Харків з подальшою можливістю переміщення в інші регіони України!», - йшлось у повідомленні Куп’янської міської військової адміністрації.
При підготовці до евакуації українців закликають не забувати зібрати найбільш необхідні речі, в тому числі документи, гроші, ліки та одяг.
Останні новини України:
Кількість жертв зростає - евакуація набирає обертів.
Радіаційна тривога і евакуація: з'явилося пояснення, що відбувається прямо зараз.