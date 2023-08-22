Нова хвиля евакуації продовжується, кожного дня поліцейські спільно з волонтерами та представниками військової адміністрації вивозять десятки людей.

Евакуація мирного населення продовжується у Куп’янському районі, пише Politeka.net з посиланням на Ювенальну Поліцію України.

Евакуація населення, нагадаємо, проводиться з населених пунктів, які піддаються обстрілам та підлягають примусовій евакуації.

«Особлива увага приділяється сім’ям, де є діти», - підкреслюють в Ювенальній поліції.

Так, напередодні, поліцейськими ювенальної превенції, поліцейськими Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами та представниками військової адміністрації Куп’янського району було евакуйовано 31 людину, серед них троє дітей.

«Поліція закликає мешканців небезпечних районів евакуюватися, поки це є можливим», - звератються правоохоронці до українців.

Додамо, що протягом 20 та 21 серпня з населених пунктів Куп'янщини, що перебувають під постійними обстрілами, евакуювали 30 людей, в тому числі 5 дітей та 1 людину з інвалідністю.

Усього з 9 серпня евакуйовано майже 600 людей, в тому числі більше 140 дітей.

«До уваги мешканців Куп'янської громади, особливо, вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних.

З урахуванням складної безпекової ситуації та збільшенням кількості обстрілів російськими терористичними військами по території Куп'янської громади, ви можете евакуюватися до більш безпечного місця - м.Харків з подальшою можливістю переміщення в інші регіони України!», - йшлось у повідомленні Куп’янської міської військової адміністрації.

При підготовці до евакуації українців закликають не забувати зібрати найбільш необхідні речі, в тому числі документи, гроші, ліки та одяг.

Останні новини України:

Кількість жертв зростає - евакуація набирає обертів.

Радіаційна тривога і евакуація: з'явилося пояснення, що відбувається прямо зараз.