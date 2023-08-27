Деякі українці цього року можуть залишитись без субсидії, у ПФУ попередили українців щодо грошової допомоги.

У році 2023-ому деякі жителі України можуть втратити можливість отримувати житлову субсидію. Причиною втрати субсидії може стати одне важливе порушення з боку отримувачів субсидії.

Цю інформацію розповіла Олена Охріменко, директорка департаменту Пенсійного фонду, під час інтерв'ю на телеканалі "Суспільне".

Вона пояснила, що скасування субсидії можливе, якщо накопичена заборгованість, яка з'явилася. Якщо борг виник протягом трьох місяців і перевищує 680 гривень, а також не був погашений.

У такому випадку Пенсійний фонд не буде призначати субсидію, поки людина не укладе угоду про реструктуризацію боргу або не погасить заборгованість.

За рішенням уряду, субсидія надається у випадку, коли витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування. Розмір субсидії в позасезонний період становить в середньому від 350 до 400 гривень.

Важливо відзначити, що внутрішньо переміщені особи, які фактично проживають у житлових приміщеннях і не мають орендного договору, також можуть отримувати субсидію.

Заяву на отримання субсидії можна подати в електронному вигляді. Для отримання підтримки потрібно представити документи, які засвідчують факт проживання за адресою домогосподарства (наприклад, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).

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