Держава зобов'язана виконувати свої зобов'язання щодо індексації пенсії та підтримувати пенсійний рівень на встановленому законом рівні.

У планах уряду на 2024 рік передбачено здійснення індексації пенсій та збереження субсидій для малозабезпечених родин. Законодавство встановлює можливість відкладати індексацію пенсій під час періоду війни. Однак незважаючи на воєнну ситуацію, уряд України вже здійснив індексацію пенсій цього року та планує продовжити цей процес і в наступному році.

На сьогодні середня пенсія в Україні складає приблизно 5311 гривень. Прогнозується, що наступного року розмір пенсій збільшиться ще на 16%. Зрозуміло, що враховуючи поточні інфляційні процеси та воєнний контекст, економічна ситуація невизначена. Проте держава зобов'язана виконувати свої зобов'язання перед громадянами та підтримувати пенсійний рівень на встановленому законом рівні.

Депутати також наголошують на необхідності перегляду підходу до розрахунку пенсій. За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, індексацію пенсій в 2024 році планується здійснити, незважаючи на можливість призупинення цього процесу під час воєнного стану.

Сума підвищення пенсій залежатиме від змін прожиткового мінімуму, а також від стажу, віку та інших факторів пенсіонерів.

Прогнозувати пенсійні виплати наступного року зараз надзвичайно складно. Це буде визначатися ситуацією на фронті, станом країни та загальною економічною кон'юнктурою. Крім того, на індексацію пенсій можуть вплинути умови домовленості з Міжнародним валютним фондом, які можуть вимагати обмеження соціальних видатків.

Джерело: НВ.

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