До того ж дізнатися хоч дистанційно про наявність нових купюр у відділеннях "ПриватБанк" можливості немає.

"ПриватБанк" – це відомий фінансовий банк, який обслуговує значну частину населення України. Незважаючи на популярність та доступність, деякі клієнти можуть зіткнутися з певними труднощами під час використання його послуг.

На спеціалізованому веб-ресурсі Мінфіну було розміщено відгук, який стосується діяльності "ПриватБанку". Клієнт розкритикував роботу установи.

Клієнтка "ПриватБанк" зазначила, що замовила долари у відділенні банку та завжди їй пропонують долари лише старого зразка. При цьому через це з'являються проблеми - не кожен обмінник бере ці гроші, якщо їх приймають, то їх змінюють зовсім по іншому курсу -10% від курсу.

До того ж дізнатися хоч дистанційно про наявність нових купюр у відділеннях "ПриватБанк" можливості немає. Оператор у "ПриватБанк" у телефонному режимі запропонувала щодня ходити кількома відділеннями банку з цим питанням про наявність нових купюр.

"Для того щоб мені отримати мої гроші нового зразка мені потрібно самій щодня ходити по всьому відділення даного банку підходити в кожну касу і питати є у них долар нового зразка чи нема. Сьогодні мені у відділення банку сказали що долари нового зразка у відділення не надходили і не надходять загалом ніколи. Це просто знущання якесь з людей. Я просто в шоці!", - поскаржилася клієнтка "ПриватБанк".

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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

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