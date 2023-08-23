"ПриватБанк" – це відомий фінансовий банк, який обслуговує значну частину населення України. Незважаючи на популярність та доступність, деякі клієнти можуть зіткнутися з певними труднощами під час використання його послуг.
На спеціалізованому веб-ресурсі Мінфіну було розміщено відгук, який стосується діяльності "ПриватБанку". Клієнт розкритикував роботу установи.
Клієнтка "ПриватБанк" зазначила, що замовила долари у відділенні банку та завжди їй пропонують долари лише старого зразка. При цьому через це з'являються проблеми - не кожен обмінник бере ці гроші, якщо їх приймають, то їх змінюють зовсім по іншому курсу -10% від курсу.
До того ж дізнатися хоч дистанційно про наявність нових купюр у відділеннях "ПриватБанк" можливості немає. Оператор у "ПриватБанк" у телефонному режимі запропонувала щодня ходити кількома відділеннями банку з цим питанням про наявність нових купюр.
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"Для того щоб мені отримати мої гроші нового зразка мені потрібно самій щодня ходити по всьому відділення даного банку підходити в кожну касу і питати є у них долар нового зразка чи нема. Сьогодні мені у відділення банку сказали що долари нового зразка у відділення не надходили і не надходять загалом ніколи. Це просто знущання якесь з людей. Я просто в шоці!", - поскаржилася клієнтка "ПриватБанк".
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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.
Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.
Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.