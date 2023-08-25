Деякі українці можуть залишитись без субсидії з низки причин. Відомо, кому в Україні не призначають грошової допомоги.

Українці, які через різні обставини не в змозі самостійно оплачувати комунальні рахунки, можуть розраховувати на допомогу від держави у вигляді субсидії. Проте деякі українці можуть залишитись без субсидії через низку причин.

Наприклад, субсидія не надається особам, які мають прострочену більше трьох місяців заборгованість за оплату комунальних послуг, сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Також субсидія не буде надаватись, якщо загальна площа квартири перевищує 130 квадратних метрів в приватних будинках та 230 квадратних метрів в багатоквартирних будинках.

До того ж відмовлять у субсидії, коли член сім'ї протягом 12 місяців до призначення субсидії здійснив покупку на суму більше 50 тисяч гривень.

Крім цього, субсидія не передбачена тим особам, хто має на банківському депозитному рахунку або рахунках кошти на суму, що перевищує 100 тисяч гривень, або володіє облігаціями внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тисяч гривень.

Якщо у власності є транспортний засіб, якому вік менше п'яти років, або два і більше транспортних засоби, вік яких менше п'ятнадцяти років (за винятком мопедів і причепів).

Ці обмеження можуть призвести до припинення виплати субсидій для цільових осіб.

Джерело: Фокус.

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