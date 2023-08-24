"ПриватБанк" є відомим фінансовим інститутом, який обслуговує значну частину населення України. Незважаючи на широку популярність та доступність, деякі клієнти можуть зіткнутися з певними проблемами при використанні послуг.
На спеціалізованому веб-ресурсі Мінфін було опубліковано відгук щодо діяльності "ПриватБанку". Клієнт висловив свою критику з приводу роботи цієї фінансової установи.
Клієнтка "ПриватБанк" поскаржилася, що термін дії її кредитної картки минув, тому вона прийшла до банку, щоб відкрити нову. Консультант у відділенні клятвенно пообіцяв, що за кілька днів буде встановлено кредитний ліміт та оплата частинами, які були терміново потрібні клієнтці. Але послуги не були підключені.
"Пройшов місяць... Куди не звертаюся - завчений текст. Банк бере в облік багато факторів... Назвіть, саме чому МЕНІ відмовлено? Я знаю чому. Дохід хороший! Не вигідно впарювати кредитики???", - Поскаржилася клієнтка "ПриватБанк".
Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список
У День Незалежності росіяни жорстоко вдарили по Дніпру: значні руйнування та багато поранених
"Він справді боїться": зустріч Путіна та Ердогана перенесли, з'явилися подробиці
Нещастя із зіркою "1+1", Неля Шовкопляс звернулася до українців: "Будь-ласка..."
Одеська поліція увірвалася до переселенців, діти та старі тремтіли, чекаючи на розв'язку: скандальні деталі та фото
Клієнтка "ПриватБанк" додала, що не розуміє, чому їй не було підключено "Оплату частинами". Адже вона раніше завжди користувалася цією функцією. При чому її подруга отримує мінімальну зарплату, а ліміт "Оплати частинами" має близько 25 тисяч. У той же час, коли сама клієнтка "ПриватБанк" отримує 20 тисяч зарплати, а "Оплату частинами" їй не хочуть підключати.
Останні новини України:
Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.
Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.
Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.