"ПриватБанк" є відомим фінансовим інститутом, який обслуговує значну частину населення України. Незважаючи на широку популярність та доступність, деякі клієнти можуть зіткнутися з певними проблемами при використанні послуг.

На спеціалізованому веб-ресурсі Мінфін було опубліковано відгук щодо діяльності "ПриватБанку". Клієнт висловив свою критику з приводу роботи цієї фінансової установи.

Клієнтка "ПриватБанк" поскаржилася, що термін дії її кредитної картки минув, тому вона прийшла до банку, щоб відкрити нову. Консультант у відділенні клятвенно пообіцяв, що за кілька днів буде встановлено кредитний ліміт та оплата частинами, які були терміново потрібні клієнтці. Але послуги не були підключені.

"Пройшов місяць... Куди не звертаюся - завчений текст. Банк бере в облік багато факторів... Назвіть, саме чому МЕНІ відмовлено? Я знаю чому. Дохід хороший! Не вигідно впарювати кредитики???", - Поскаржилася клієнтка "ПриватБанк".

Клієнтка "ПриватБанк" додала, що не розуміє, чому їй не було підключено "Оплату частинами". Адже вона раніше завжди користувалася цією функцією. При чому її подруга отримує мінімальну зарплату, а ліміт "Оплати частинами" має близько 25 тисяч. У той же час, коли сама клієнтка "ПриватБанк" отримує 20 тисяч зарплати, а "Оплату частинами" їй не хочуть підключати.

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