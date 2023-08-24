В Україні можна отримати понад 100 тис. грн від уряду. Голова Комітету Верховної Ради з фінансів, Данило Гетманцев, розповів про це детальніше.
Українські роботодавці отримають компенсацію (грошову допомогу) від уряду за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Ця ініціатива передбачає надання компенсаційних коштів для створення адаптованих умов праці.
За його словами, компенсація (грошова допомога) для осіб з інвалідністю І групи складатиме 15 мінімальних заробітних плат, що наразі становить 100,5 тисяч гривень. Також планується надання компенсації (грошової допомоги) роботодавцям за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю ІІ групи, в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, що дорівнює 67 тисячам гривень.
Ця ініціатива передбачає відшкодування витрат роботодавців. Тобто грошової допомоги на придбання спеціальних засобів для транспортування та пересування людей з інвалідністю, а також допоміжних засобів для створення комфортних та безпечних робочих умов. Це можуть бути, наприклад, столи, стільці, крісла, спеціальні машини та інструменти, а також засоби для підтримання здоров'я та безпеки на робочому місці.
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Головний принцип цієї грошової допомоги полягає в забезпеченні осіб з інвалідністю можливістю працювати в комфортних та адаптованих умовах, що відповідають їхнім особистим потребам.
Варто також наголосити, що компенсаційна програма розповсюджується і на працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Сума допомоги складає до 6 700 гривень на кожного працівника-переселенця. Для отримання компенсації необхідно встановити заробітну плату на рівні не менше мінімальної, сплатити єдиний внесок на соціальне страхування та податкову звітність.
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