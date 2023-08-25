В Україні заморозили "найважчий" тариф у платіжках. Так, під час зими 2023-2024 років громадяни України продовжать сплачувати за опалення за попередніми тарифами.

Дану інформацію підтвердив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, Данило Гетманцев.

Заходи щодо підвищення тарифів на тепло не будуть вжиті до принаймні 15 квітня 2024 року, тобто до завершення наступного опалювального сезону. Однак варто відзначити, що з початку осені і до кінця року тепловикам "Нафтогаз" не доведеться погашати заборгованість за газ, що полегшить їх підготовку до опалювального сезону.

"Нафтогаз", відповідно до рішення Кабінету міністрів, продовжить продавати газ виробникам тепла та гарячої води за ціною 7,42 гривень за кубометр. Це дозволить "Нафтогаз" зберегти тариф на опалення на поточному рівні і не підвищувати його.

Зазначена ціна для споживачів буде визначатися на основі конкретної формули. З урахуванням нинішньої ситуації на ринку, ціна зменшиться в 2,3 рази, до 16 390 гривень за тисячу кубічних метрів (порівняно з попередніми 38 325 гривень).

Остаточні тарифи будуть встановлюватися для кожного регіону окремо залежно від постачальників та наявності лічильників в домогосподарствах. Наприклад, у 2022 році в Києві вартість опалення від "Київтеплоенерго" складала 1654,41 гривень за гігакалорію. У Дніпрі, з постачанням тепла від КП "Теплоенерго", вона становила 1741,32 гривень за гігакалорію, а в Одесі від КП "Теплопостачання міста Одеса" – 1813,94 гривень за гігакалорію.

Як передбачається в Національному банку України, мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду може залишитися дійсним до 2025 року. Це означає, що підвищення цін на ці послуги очікується не раніше, ніж через декілька років. Однак цей час збереження низьких цін буде відшкодовано за рахунок державного бюджету, а це все одно вимагає витрат від кожного громадянина.

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