Українська хореографка та учасниця шоу "Танці із зірками" Альона Шоптенко поділилася, що її п'ятирічному синові Олексію нелегко адаптуватися в новому середовищі, адже життя за кордоном для дітей не таке просте і звикнути одразу дуже складно.
Після початку повномасштабної війни Шоптенко із сином переїхала до Австрії. Однак, як зізналася Шоптенко в інтерв'ю для ЖВЛ, її синові досі важко звикнути до нових умов життя.
"Думаю, труднощі є у кожної української мами, яка була змушена виїхати за кордон з дитиною. Будь-яка українська мама щотижня ходить до директора до закладу, в якому навчається її дитина. Тому що наратив одна і та ж - ваша дитина б'ється. Ваша дитина дуже експресивна" - зауважила Шоптенко, наводячи приклад чому з дітьми за кордоном складно.
Шоптенко зазначила, що в іншій країні не завжди розуміють, який досвід та бекграунд у дітей з України, і як їм важко адаптуватися, не знаючи мови. Вона наголосила, що діти мають різні особливості. У її випадку син реагує активно та виразно, іноді навіть фізично. Проте Шоптенко працює над цим.
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Щодо свого досвіду, Шоптенко уточнила, що вона змушена була перевести сина з одного дитячого садка до іншого, і звернулася до директора одразу.
Раніше у своєму Instagram Шоптенко розповіла про свято у їхній родині. Її синові Олексію виповнилося п'ять років. Зіркова мама зворушливо привітала малюка з днем народження. Олена прикрасила квартиру синьо-жовтими повітряними кулями та влаштувала для нього день пригод.
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