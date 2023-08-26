Шоптенко зазначила, що в іншій країні не завжди розуміють, який досвід та бекграунд у дітей із України, і як їм важко адаптуватися.

Українська хореографка та учасниця шоу "Танці із зірками" Альона Шоптенко поділилася, що її п'ятирічному синові Олексію нелегко адаптуватися в новому середовищі, адже життя за кордоном для дітей не таке просте і звикнути одразу дуже складно.

Після початку повномасштабної війни Шоптенко із сином переїхала до Австрії. Однак, як зізналася Шоптенко в інтерв'ю для ЖВЛ, її синові досі важко звикнути до нових умов життя.

"Думаю, труднощі є у кожної української мами, яка була змушена виїхати за кордон з дитиною. Будь-яка українська мама щотижня ходить до директора до закладу, в якому навчається її дитина. Тому що наратив одна і та ж - ваша дитина б'ється. Ваша дитина дуже експресивна" - зауважила Шоптенко, наводячи приклад чому з дітьми за кордоном складно.

Шоптенко зазначила, що в іншій країні не завжди розуміють, який досвід та бекграунд у дітей з України, і як їм важко адаптуватися, не знаючи мови. Вона наголосила, що діти мають різні особливості. У її випадку син реагує активно та виразно, іноді навіть фізично. Проте Шоптенко працює над цим.

Щодо свого досвіду, Шоптенко уточнила, що вона змушена була перевести сина з одного дитячого садка до іншого, і звернулася до директора одразу.

Раніше у своєму Instagram Шоптенко розповіла про свято у їхній родині. Її синові Олексію виповнилося п'ять років. Зіркова мама зворушливо привітала малюка з днем ​​народження. Олена прикрасила квартиру синьо-жовтими повітряними кулями та влаштувала для нього день пригод.

Останні новини України:

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук із "Танці зі зірками" нарвалася на критику через нові фото з-за кордону.

Як повідомляла Politeka, нова трагедія сталася у родині зірки "Танців зі зірками" Ольги Харлан.

Також Politeka писала, що Олена Шоптенко із "Танці зі зірками" повідомила про проблеми зі здоров'ям.