Міністр енергетики України Герман Галущенко додав, що росіяни будуть атакувати енергетику України саме взимку.
Про це Галущенко повідомив в ефірі телемарафону.
"Зима буде складною, давайте не будемо собі брехати. Перш за все через те, що ми очікуємо, що ворог буде й далі системно атакувати енергетику України саме зимою. Важливо, що дійсно у нас вже є розуміння, як жити в такому режимі, тобто як тримати систему в такому режимі. Тому будемо боротися, це чергова битва. Ми пройшли одну битву, пройдемо й наступну", - прогнозує Галущенко.
Українці діляться думками щодо такого прогнозу у коментарях:
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"А що зробило Міненерго, щоб її уникнути? Скільки зруйнованих ТЕС уже відновлено? Який захист ППО встановлено довкола стратегічних обʼєктів?
Чим можна компенсувати втрату потужностей Запорізької АЕС? Людей цікавить не констатація проблеми, а що зробили для її вирішення",
"Цікаво чи в них вдома було і буде",
"Цікаво було б запитати Міненерго, а що вони зробили за літо, щоб не було так трагедійно? Ціну на електрику підняли? Із поміткою « бо треба відбудовувати»? А тепер знову та сама пісня-блекаут? Коли ж ви, б*ді, почнете працювати для народу, а тим паче у такий тяжкий час?(", - пишуть у коментарях користувачі мережі.
Джерело: tsn.ua.
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