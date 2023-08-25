Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка Камалія, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вшанувала пам'ять відомого італійського співака Тото Кутуньйо, який помер 22 серпня у віці 80 років.

Камалія пригадала, що вона росла, слухаючи мелодії, створені Тото Кутуньйо, у виконані таких артистів, як Джо Дассен і Челентано. В 2007 році співачка мала неймовірну честь заспівати разом із італійською зіркою його пісню «Soli», тож вона вирішила поділитися з шанувальниками кадрами з цього виступу.

"У 2017 році я була на його київському концерті. Зустрівши Маестро за лаштунками, була дуже здивована, що він мене запам’ятав. Його несподівана смерть дуже засмутила мене. Музичний світ справді втратив незамінний талант. Я вічно шануватиму пам’ять про Тото Кутуньо, а його пісні завжди будуть займати особливе місце в моєму серці💔 R.I.P Маестро", — написала Камалія під відео.

Нагадаємо, цього року Камалія оголосила, що вони з чоловіком, британо-пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром вирішили розлучитися після 20 років шлюбу, але співачка продовжує регулярно публікувати спільні кадри з Мохаммадом та їхніми донечками-близнючками Арабеллою та Мірабеллою, натякаючи, що родині вдалося зберегти ідеальні стосунки.

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