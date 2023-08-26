Цього разу в своєму Телеграм-каналі Дмитро Комаров розмістив сюжет із ефіру "Незалежність. Хоробрі серця", в якому розповів історію Олександра Олександровича Короткого, лікаря-анестезіолога з Куп'янська Харківської області, життя якого забрала війна.

Дмитро Комаров поділився, що кожного дня, особливо під час поїздок на фронт, він стикається з неймовірною кількістю справжніх героїв, але час від часу отримує повідомлення на свій телефон, з яких з болем дізнається, що хтось з героїв його програм загинув. Олександр Короткий — один із таких героїв.

В період окупації лікар нікуди не втік, а залишився на робочому місці і, ризикуючи життям, допомагав людям. Він жив у лікарні і щоденно працював, незважаючи на ракетні обстріли, відсутність світла та води. Дмитро Комаров пригадав, що працівники лікарні називали його лідером колективу.

Дмитро Комаров розповів, що 3 жовтня минулого року вже у звільнений Куп'янськ прилетіла російська ракета С-300. Вона влучила в лікарню, і Олександр Олександрович загинув, отримавши уламок у голову.

"Пам’ятайте, що справжні герої – серед нас. Це не лише військові та прикордонники, але й лікарі, волонтери та всі ті, хто наближає мир в Україні. Пам'ять про героїв залишається не тільки в серцях їх рідних і друзів. Вона завжди житиме в серцях усіх українців", — наголосив Дмитро Комаров.

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