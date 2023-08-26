В Україні понад 100 тисяч переселенців з серпня припинили отримувати соціальні виплати у вигляді грошової допомоги. Це стосується осіб, які перебувають за кордоном більше 100 днів або повернулися на батьківщину. З вересня планується посилити правила, і грошова допомога буде припинена для нових категорій переселенців.

Починаючи з 1 вересня, будуть також припинені виплати грошової допомоги для тих, у кого вони були продовжені, якщо вони відповідають певним критеріям (для будь-якого члена родини):

Придбали транспортний засіб, випущений менше 5 років тому.

Здійснили одноразові покупки товарів або активів на суму понад 100 тисяч гривень, таких як нерухомість, земельні ділянки, цінні папери, віртуальні активи, товари тривалого використання, іноземна валюта, банківські метали.

Мають депозити або облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 100 тисяч гривень.

Володіють житлом, придатним для проживання, площею не менше 13,65 квадратних метрів на особу на території, яка не включена до списку тимчасово окупованих або зазнає військових дій.

Придбали житло за грошову компенсацію з місцевого чи державного бюджету.

Знаходяться під державним утриманням або перебувають у місцях позбавлення волі.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак наголосила, що більш як 100 тисяч переселенців з серпня припинили отримувати грошову допомогу. Зміни, прийняті урядом, мають на меті раціоналізувати надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам та сконцентрувати її на тих, хто дійсно потребує фінансової підтримки.

Таким чином, починаючи з 1 серпня, відбулися зміни, які спрямовані на краще націлення грошової допомоги на внутрішньо переміщених осіб, відповідно до їхніх потреб.

Джерело: Обозреватель.

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