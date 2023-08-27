У разі повторного порушення протягом року українцям загрожує серйозніше покарання, ніж штраф.

В цілому штраф – це грошове стягнення за правопорушення. Його розмір залежить від тяжкості та повторюваності порушення. Українці можуть нарватись на штрафи у розмірі 510 грн. Стало відомо, у якому випадку можна "попасти" на гроші.

Так, деякі водії встановлюють ксенонові чи галогенні фари на свої автомобілі з метою модернізації, але така практика є порушенням законодавства і може призвести до сплати штрафу.

Світло таких фар створює яскраве освітлення, що може викликати сліпіння інших учасників руху, спричиняючи потенційну аварійну ситуацію.

Використання таких фар на автомобілях є порушенням адміністративних правил, за яке передбачений штраф у розмірі 510 гривень.

Разом із цим, за керування автомобілем, який переобладнаний з порушеннями відповідних правил, норм та стандартів можна заплатити ще й додатковий штраф у розмірі 340 грн.

У разі повторного порушення протягом року водію загрожує серйозніше покарання - можливе позбавлення прав на 3-6 місяців.

Зазначимо, що автомобілі повинні бути обладнані лише тими фарами, які встановив завод-виробник.

Також варто пам'ятати, що використання дальнього світла у неналежних умовах може також призвести до штрафу в розмірі 425 гривень. Якщо через це станеться аварія, санкції можуть бути ще серйознішими - штраф до 680 гривень та вилучення водійських прав на 6-12 місяців.

Джерело: РБК Украина.

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