Відома актриса Наталка Денисенко, чоловік якої служить у ЗСУ, поскаржилася на низькі зарплати для акторів тепер.

Українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик зараз служить у ЗСУ, розкрила історію своїх емоцій та змін, пов'язаних із початком повномасштабної війни, а також як це позначилося на її кар'єрі та доходах.

У момент вторгнення Росії на українську територію, Денисенко охопила депресія. Денисенко також заявила, що відчувала сором за те, що брала участь у зйомках російською мовою, а ці фільми згодом потрапляли на російський ринок.

Денисенко також заявила, що гонорари тепер суттєво зменшились. Раніше вона могла собі дозволити відкладати гроші та вкладатися у цінні придбання, але тепер їй вистачає лише на поточні витрати, а також на пожертвування для підтримки військових.

"Зараз гонорари взагалі не ті. Ми просто працюємо, бо нам хочеться працювати. Якусь копійку заробляємо. Раніше були гідні гонорари, які ти міг відкласти. Ми з чоловіком працювали та купили квартиру, машини. Зараз ти не можеш собі це дозволити. - заявила Денисенко.

Наталка Денисенко також заявила, що почуття провини та відчуття своєї відповідальності за війну підточували її самооцінку, і вона навіть думала про можливість завершення своєї акторської кар'єри.

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