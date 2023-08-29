Популярний український телеведучий, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бідняков, який родом із Маріуполя, поділився у своєму Instagram відео, в якому звернувся до мешканців тимчасово окупованого Донецька.

Як виявилось, своє звернення Андрій Бідняков приурочив до Дня міста Донецька, який також збігається із Днем шахтаря. У ньому артист поділився теплими спогадами з юності, як вони з друзями з Маріуполя їздили до Донецька, а також розповів, як вся Україна чекає на зустріч з Донецьком після деокупації.

"Я хотів би привітати всіх жителів Донецька з Днем міста та Днем шахтаря. Я знаю, що в Донецьку зараз багато людей, багато українців, які чекають. Ми про вас пам'ятаємо, і ніколи не забуваємо, і дуже чекаємо на зустріч з вами", - зворушливо звернувся Андрій Бідняков.

За словами телеведучого, Донецьк – це не його рідне місто, але він часто там бувало з близькими та друзями, вони їздили туди з Маріуполя.

"Я пам'ятаю, як ми з пацанами збирали гроші, щоб поїхати у вихідні на Золоте кільце і поїсти в Макдональдсі. Я пам'ятаю, як у "Мегаспорті" купували кросівки чи бутси, щоб пограти у футбол у Маріуполі. Я пам'ятаю центральний стадіон "Шахтар", коли ти йдеш на футбол і переживаєш, щоб мембрана на твоїй трубці не порвалася. Я пам'ятаю варених раків, яких ми їли після футболу, яких ловив мій брат. Я пам'ятаю троянди, я пам'ятаю людей у ​​Донецьку. Тому, Донецьк, чекаю на зустріч з тобою, чекаю на "Донбас-Арену". І вітаю всіх вас із Днем міста та Днем шахтаря. Донецьк – це Україна", - сказав Андрій Бідняков у своєму зверненні.

Останні новини України:

Нагадаємо, Кравець із "Квартал 95" оскандалився через мову, українці лютують: "Соромно...".

Як повідомляла Politeka, Здоров'я за гроші не купиш: Данилко, Астаф'єва, Каменських та інші зірки, які живуть з хворобами.

Також Politeka писала, що "Вилізає люта, мерзотна нечисть": Маша Єфросиніна новим постом зачепила Лесю Нікітюк.