Євген Кошовий і Юрій Ткач із "Квартал 95" у цікавий спосіб нагадали українцям про те, що не можна знімати роботу ППО.

Під час нового концерту "Єдиного Кварталу" Євген Кошовий і Юрій Ткач жорстко висміяли людей, які досі не розуміють, що знімати роботу ППО не можна.

Євген Кошовий зіграв лікаря-хірурга, до якого на прийом прийшов Юрій Ткач, "постраждалий" від того, що знімав роботу ППО — його спіймали та засунули телефон в задній прохід, але й на цьому "покарання" не закінчилося.

"Наприклад, перша була бабуся, вона каже: "Синку, чого ти кульгаєш?". Я розказав, чого шкутильгаю, а вона мені паличкою телефон ще далі засунула... А потім поліцейські мені наваляли... Каже: "Дайте ваші документи". А у мене ж документи в "Дії", і вони не одразу зрозуміли, чому я їм дупу тикаю", — скаржиться Юрій Ткач Євгену Кошовому.

Далі Юрій Ткач із "Квартал 95" розповів, що коли він на таксі їхав до лікарні, таксист, дізнавшись причину його травм, висадив його з машини на ходу. Після цього в першій лікарні всі лікарі, навіть ветеринар відмовлялися допомагати "такій тварюці".

Вже в другій лікарні, перед тим як потрапити до Євгена Кошового, над персонажем Юрія Ткача познущалися ЛОР, окуліст, проктолог, психолог і медсестра.

Євген Кошовий таки взявся допомогти Ткачу: він допоміг йому видалити кадри ППО, які той встиг викласти в Інстаграм, змусив записати відеовибачення, одразу безготівково взяв оплату в розмірі 1000 грн та почав підготовку до операції.

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