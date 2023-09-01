Клієнтці ПриватБанку кілька разів відмовляли в оформленні картки Junior - в чому проблема

Одна з клієнток "ПриватБанк" поділилася своїм негативним досвідом щодо спроб оформити картку "Junior" для своєї дитини. За її заявою, кілька спроб відвідати відділення "ПриватБанк" не привели до результату. Цю історію вона розповіла на порталі "Мінфін".

Спочатку їй було сказано працівницею "ПриватБанк", що наявність дитини необов'язкова для оформлення картки "Junior". Пізніше, при поданні всіх документів, виявилося, що потрібно все-таки присутність дитини. Це призвело до втрати часу жінки.

Під час третього візиту до відділення "ПриватБанк", через непорозуміння, анкету довелося заповнювати заново. І під час четвертого візиту з донькою виявилося, що картку не можна оформити через системну помилку.

Після того як клієнтка "ПриватБанк" звернулася до "гарячої лінії" "ПриватБанку", стало зрозуміло, що дані, які вона надала, не співпадають з даними в банку. Жінку попросили оновити дані, хоча вона не змінювала паспорт. У підсумку, після кількох візитів, анкета та картка для доньки так і не були оформлені.

"Ви там знущаєтесь?! Навіщо ви займаєте стільки часу у людей даремно? Скільки разів до вас треба приходити, щоб оформити одну картку?", - написала вона.

"ПриватБанк" відповів на цю скаргу, повідомивши, що передав інформацію фахівцям. Проводиться перевірка, результати якої будуть повідомлені клієнтці.

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