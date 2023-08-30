На своїй сторінці в Instagram Андре Тан розмістив добірку найстильнішого верхнього одягу на осінь 2023 (щоб подивитися кадри, проскрольте вниз).
По-перше, Андре Тан радить українкам звернути увагу на шкіряні куртки в вінтажному стилі.
"Шкіряні куртки давно стали важливою складовою нашого гардеробу. У цьому сезоні актуальними є саме вінтажні кожані куртки з потертостями і поясами на талії. Ви можете поєднувати їх з сукнями, продовжуючи тим самим життя улюбленим речам з літнього гардеробу, джинсами і всілякими брюками, а також речами в спортивному стилі", — пише Андре Тан.
По-друге, за словами дизайнера, трендом цієї осені стануть шкіряні тренчі. Така річ чудово пасуватиме і джинсів із кросівками, і до сукні з високими підборами, і до в’язаних светрів з міні-спідницею, і до брючного костюма або брюк/спідниці-олівця з сорочкою.
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Ще один тренд осені-2023 — джинсова куртка. Андре Тан радить звернути увагу на джинсовки синього, чорного або білого кольору, також варто експериментувати з джинсовими тотал луками.
На більш холодні осінні дні ідеальним варіантом стануть довгі оверзайзні пуховики. Також у своєму гардеробі дизайнер радить мати пряме пальто.
"Воно чудово виглядає як з джоггерами і кросівками, так і з сукнею і високими чоботами. Зверніть увагу на графітову, бежеву і чорну палітру такого верхнього одягу. Вони виглядають особливо вишукано", — додав Андре Тан.
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