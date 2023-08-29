Відома артистка-зрадниця Таїсія Повалій давно визначилася зі своєю громадянською позицією на користь Росії і не приховує своїх виступів перед росіянами. Ще з 2014 року зірка-запроданка дотримувалася проросійських поглядів, при цьому весь цей час мешкала у своєму будинку під Києвом.
З початку війни місце проживання Повалій невідоме, хоча, швидше за все, вона виїхала в країну-агресор Росію і продовжує розважати там місцеву публіку своїми пісеньками.
У своєму ютуб-каналі 28 серпня Таїсія Повалій опублікувала відео зі свого виступу в російській Уфі. Однак, судячи з того, що росіяни прийшли на вуличний концерт у теплих куртках, відео було записано раніше холодного сезону.
Але це не змінює того факту, що Таїсія Повалій виступала перед ними, та не просто співала, а ще й спілкувалася з публікою, розсипаючись у освідченнях у коханні та побажаннях щастя та кохання.
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"Я щаслива бути знову в Уфі. Хочеться побажати вам величезного кохання, щастя, здоров'я. Я люблю вас", - вигукує Повалій зі сцени.
Виглядає це мерзенно, враховуючи той факт, що росіяни напали на Україну та вбивають наших людей, поки Повалій розважає їх на концертах.
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