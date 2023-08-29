Ведуча "1+1" Марічка Падалко вже тривалий час є амбасадоркою руху "Єдині" та популяризації української мови. Але виявилося, що раніше зірка була російськомовною.

Марічка Падалко народилася в Києві у 1976 році. Батько ведучої — перекладач з англійської, мати — викладачка іноземних мов. З дитинства зірка спілкувалася з батьками російською мовою і лише під час повномасштабного вторгнення рф змогла нарешті перейти з ними на українську.

"Я розумію, як складно перейти на українську мову з тими, з ким ти говорив російською дуже багато років. Я вам скажу чесно, останні люди, з якими я перейшла на українську мову, це були мої батьки. З ними я перейшла на українську мову після 24 лютого.

Тобто я виховувала багато років своїх дітей українською, вони, знаючи, що я говорю з ними українською, звісно, з ними говорили українською, тому що для них це були нові об'єкти. А з об'єктом, із яким ти все життя говорив російською, дуже важко змінити одного дня", — зізнається Марічка Падалко.

Ведуча додала, що найпростіше перейти на українську мову в своєму житті з новонародженою дитиною.

"Ти разом із дитиною можеш і їй створити цей світ, в якому вона буде зростати, і змінити свій світ", — наголосила зірка 1+1 Марічка Падалко.

Додамо, Марічка Падалко з 2010 року у шлюбі з журналістом, екс-нардепом, а тепер бійцем ЗСУ Єгором Соболєвим. Вони виховують трьох дітей — доньок Марію та Катерину, а також сина Михайла.

Останні новини України:

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.