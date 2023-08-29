Командувач Повітряних сил зробив нову важливу заяву щодо пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Житомирщині 25 серпня.

Микола Олещук повідомив, що військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представлено до державних нагород.

«Також видав наказ про присвоєння військових звань: майору В’ячесляву Мінці – «підполковник»; майору Сергію Проказіну – «підполковник»; капітану Андрію Пільщикову – «майор». На жаль, посмертно», - повідомив Олещук.

Додамо, ДБР розглядає кілька версій трагедії, серед них – технічна несправність.

"Раніше зазначалося, що попередня кваліфікація - це порушення правил польотів або підготовки до них, і за це у кримінальному кодексі дійсно є покарання. Але загалом слідство буде розглядати такі версії, як технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації і здійсненні польотів", - заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

За попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту.

В авіакатастрофі на Житомирщині загинули троє пілотів.

Майор В’ячеслав Мінка, який Повернувся в авіацію у 2015 році, коли РФ почала війну в Україні. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту.

Капітан Андрій Пільщіков (позивний "JUICE"). 8 років присвятив авіації. З початком повномасштабної війни мав понад 500 годин нальоту.

Майор Сергій Проказін. 24 роки присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів.

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