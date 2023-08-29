НБУ починаючи з 29 серпня пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти українцям.
Як повідомила прес-служба НБУ, такі обмеження змінюються в рамках реалізації Стратегію пом'якшення валютних обмежень.
Йдеться про перехід до гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.
Таким чином, починаючи з 29 серпня 2023 року НБУ дозволить банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для того, аби провести таку фіноперацію.
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Крім того відомо, що такі операції здійснюватимуться за курсом, що встановив банк, у рамках щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень в одному банку.
Тако відомо, що НБУ збільшить зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю українцями безготівкової іноземної валюти щоб у подальшому розмістити на депозит від 3-х місяців.
В НБУ додали, що нововведення сприятимуть переорієнтації частини попиту українців з готівкової іноземної валюти на безготівкову, тому що операції з продажу безготівкової валюти банками будуть більш зручними.
Пресслужба НБУ додала, що такі зміни дадуть змогу зменшити різницю між готівковим і офіційним курсом.
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