НБУ починаючи з 29 серпня пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти українцям.

Як повідомила прес-служба НБУ, такі обмеження змінюються в рамках реалізації Стратегію пом'якшення валютних обмежень.

Йдеться про перехід до гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Таким чином, починаючи з 29 серпня 2023 року НБУ дозволить банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для того, аби провести таку фіноперацію.

Крім того відомо, що такі операції здійснюватимуться за курсом, що встановив банк, у рамках щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень в одному банку.

Тако відомо, що НБУ збільшить зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю українцями безготівкової іноземної валюти щоб у подальшому розмістити на депозит від 3-х місяців.

В НБУ додали, що нововведення сприятимуть переорієнтації частини попиту українців з готівкової іноземної валюти на безготівкову, тому що операції з продажу безготівкової валюти банками будуть більш зручними.

Пресслужба НБУ додала, що такі зміни дадуть змогу зменшити різницю між готівковим і офіційним курсом.

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