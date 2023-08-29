Телеведучий та зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який служить у лавах ЗСУ, поділився рідкісними кадрами з єдиною дочкою.

Український телеведучий Даніель Салем , який вирушив на службу до ЗСУ, рідко дозволяє собі повернутися на кілька днів додому, щоб побачити єдину дочку. Заради служби Салем залишив усю роботу в Одесі та Києві, а також повністю присвятив себе боротьбі проти окупантів.

Зрідка йому вдається побачитись із дочкою, яку він, буває, не бачить місяцями через службу. Цього разу Салем торкнувся українців щасливими кадрами з дитиною, яку хотів давно побачити.

"7 днів! це всього 168 годин, це 10 080 хвилин, або всього-на-всього 604 800 секунд, начебто так багато, а насправді так мало! важко було вдруге тобі говорити «незабаром побачимося моя кров»» - ділиться Салем під зворушливим відео.

У мережі почали коментувати:

«Нехай у всіх дітей на Землі буде таке тепло та любов від батька, яке надаєте Ви; Той випадок, коли дивишся на публікацію і таке тепло віє; це щось нереальне, це космічний зв'язок між татом та дочкою; Дай Бог кожній дочці такого тата, як ви; Повинні повернутися з перемогою, бо на вас чекають і вірять».

До цього Даніель Салем показав, як ще без форми готується знову вирушити на передову. Причому не міг не пожартувати Салем про свою "бойову подругу" - кулемет, який раніше показував і розповів, скільки часу проводить на передовій.

«На працю як на свято! Особливо коли такий день! Із Днем Незалежності, моя Україна» - написав Салем, викладаючи коротке відео.

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