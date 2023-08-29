Більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та сплачують тарифи на газ цієї компанії.

Україна активно готується до важкого опалювального сезону. Про це повідомив голова компанії "Нафтогаз" Олексій Чернишов. За його словами, в умовах можливих атак російської федерації на енергетичну інфраструктуру, опалювальний сезон стане викликом, але Україна готова до будь-яких можливих сценаріїв.

Голова компанії "Нафтогаз" розповів, щоопалювальний сезон не буде легким, але тариф на газ для домогосподарств залишається стабільним - 7,96 грн. Тобто тариф на газ залишиться, як і минулого року. Спеціальні умови постачання газу для підприємств теплокомуненерго також діють ті ж самі.

Глава "Нафтогаз" нагадав, що уряд прийняв рішення про продовження спеціальних обов'язків для газу, і це означає, що тариф на газ для підприємств теплокомуненерго буде за ціною 7,420 грн за кубометр.

Важливо відзначити, що в Україні тариф на газ для споживачів, які користуються послугами інших постачальників - не "Нафтогаз", варіюється. Загалом, тарифи на газ оприлюднені 12-ма постачальниками та становлять від 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Тариф на газ найбільш популярного постачальника "Нафтогаз" залишився незмінним і складає 7,96 грн за кубометр.

При цьому більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Джерело: Обозреватель

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