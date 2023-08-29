Завдяки співпраці Міністерства соціальної політики з Норвезькою радою з питань біженців додаткову грошову допомогу отримають ще 50 тисяч українців.

Норвезька рада з питань біженців відкрила можливість реєстрації для отримання грошової допомоги для переселенців та осіб, які проживають у районах, що постраждали від воєнних дій.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Сума цієї грошової допомоги складає 6660 гривень і буде виплачуватися тривалістю 3 місяці, по 2220 гривень на кожного члена сім'ї, але не більше ніж на п'ять осіб. Пріоритетним завданням є надання грошової допомоги найбільш вразливим верствам населення.

Грошова допомога буде здійснюватися на банківський рахунок або через систему MoneyGram для тих, хто не має банківського рахунку. Реєстрація триватиме до 20 березня.

Можливість реєстрації доступна за кількома шляхами: відправити "Привіт" у повідомленні WhatsApp на номер: 0 800 609 844 або для реєстрації через Viber відсканувати QR-код, розміщений на зображенні за посиланням.

За додатковою інформацією можна звертатися на гарячу лінію Норвезької ради за номером: 0 800 302 007.

Також завдяки співпраці Міністерства соціальної політики з Норвезькою радою з питань біженців, додаткову грошову допомогу отримають ще 50 тисяч українців.

Варто відзначити, що протягом 2023 року за грошовою допомогою платформи "єДопомога", додаткову грошову підтримку у розмірі 2220 гривень щомісяця на протязі трьох місяців отримають ще 50 000 громадян України, які подали заявку в 2022 році.

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