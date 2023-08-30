Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка активно веде соціальні мережі та розповідає про свої будні, несподівано висловилася про творчість Тіни Кароль. Нікітюк вирішила разом із подругою відвідати виступ зірки, а також представила до Інстаграма кілька кадрів про те, як встигла провести час.

У своєму гумористичному стилі Нікітюк одразу помітила і враження від виступу Тіни Кароль, яка нещодавно влаштувала концерт. Леся Нікітюк поспішила висловитись у Сторі, супроводивши особисті зауваження кадрами з виступу:

«Дуже хороший концерт, дуже хороша Тіна. Пісні, світло, віджеїнг, бек-вокал, музиканти та Діма Жук. Ми теж добре співаємо! – заявила Нікітюк. Вона також представила кілька кадрів із виступом Кароль, заявивши, що добре провела час та оцінила масштаб виступу.

Як правило, Леся Нікітюк не так часто каже особисту думку про колег і не розповідає, на концерти яких українських зірок ходить, щоби тих підтримати.

Також раніше ми писали, телеведуча Леся Нікітюк та актриса "Жіночого кварталу" радують своїх шанувальників креативними відео, де вони перетворюються на унікальні ляльки. В останній третій серії свого кумедного серіалу про ляльки вони постають в образах Барбі та брутальної Пупс, про що Нікітюк нагадала в Інстаграм.

Відео, в якому вони виступають у ролі цих незвичайних персонажів, доступне для перегляду в соціальних мережах Лесі та Ірини.

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