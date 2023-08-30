Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно стала черговим членом журі у музичному шоу "Голос". Команда "Голосу країни" вирішила похвалитися успіхом з Максом Барським. Як відомо, разом із колегою Дорофєєва випустила нову пісню та кліп, при цьому спробувавши сили у новому стилі.

Музичний дует Наді Дорофєєвої та Макса Барських був ініційований ідеєю Макса. Вони змогли втілити план та зняти кліп лише за тиждень.

У пісні розкривається безліч аспектів: спогади про минуле, зв'язок з друзями, переживання про прикрощі, біль, сльози та лють, які перетворюються на палкий танець. Саме за цією танець Дорофєєвою і написали невдоволені коментарі.

«Пісня прикольна, але як можна такі веселі пісні вигадувати, коли у країні війна? 😢 Відкривайте вікна, але у мене війна, не знаю як у інших; Це їхня робота. Їм теж потрібно заробляти гроші та сплачувати податки;

Вже рік у всіх лише сумні пісні. Не може людина постійно плакати; А жити коли, якщо війна затягнеться на 100 років? Боже, що з людьми не так, щоб таке дивитись; У країні війна як такі веселі пісні можна випускати», - написали під відео Дорофєєвої.

Зараз Дорофєєва намагається привернути увагу до своєї творчості, хоча навіть під простими фото шанувальники торкаються теми її особистого життя.

Дорофєєва вийшла заміж вдруге зовсім недавно, тому жарти про її стосунки з колишнім чоловіком, і Дашею Кацуріною, з якою вона раніше товаришувала, не вщухають.

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