«Укрзалізниця» терміново попередила пасажирів про затримку деяких поїздів.

«У зв’язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу на Житомирщині затримуються поїзди: №54 Перемишль - Київ до 2 годин; №№743 Дарниця - Львів до 1 години; №68 Варшава - Київ до 30 хвилин», - йдеться у терміновому повідомленні «Укрзалізниця».

Також в «Укрзалізниця» підкреслили, що всі інші 84 поїзди далекого сполучення - за розкладом.

Нагадаємо, уночі 30 серпня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами.

Усього було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі: 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 та 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Відомо, що на Житомирщині ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе.

«Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно», - йшлось у повідомленні Житомирської обласної військової адміністрації.

Осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, ліквідовано.

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