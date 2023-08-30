«Укрзалізниця» терміново попередила пасажирів про затримку деяких поїздів.
«У зв’язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу на Житомирщині затримуються поїзди: №54 Перемишль - Київ до 2 годин; №№743 Дарниця - Львів до 1 години; №68 Варшава - Київ до 30 хвилин», - йдеться у терміновому повідомленні «Укрзалізниця».
Також в «Укрзалізниця» підкреслили, що всі інші 84 поїзди далекого сполучення - за розкладом.
Нагадаємо, уночі 30 серпня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами.
Усього було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі: 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 та 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".
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Відомо, що на Житомирщині ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе.
«Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно», - йшлось у повідомленні Житомирської обласної військової адміністрації.
Осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, ліквідовано.
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