План підвищення мінімальної зарплати та мінімальної пенсії буде включено до проекту бюджету.

Україна в 2024 році планує підвищити мінімальну зарплату, що вплине на збільшення гарантованого розміру пенсій. Особи, які відповідають вимогам до стажу та досягли певного віку, можуть очікувати підвищення пенсії.

Відповідно до нововведення, громадяни України, які досягли 65 років і виконали стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), зможуть отримувати пенсію не менше ніж на 40% від мінімальної зарплати.

Документ, який був розісланий Міністерством фінансів до органів місцевої влади, передбачає подвійне підвищення мінімальної зарплати у 2024 році. З січня вона становитиме 7100 гривень, а з липня – 8000 гривень. Таким чином, гарантований розмір пенсій також підвищиться:

з січня 2024 року пенсія зросте з 2680 до 2840 гривень;

з липня 2024 року пенсія підвищиться до 320 гривень.

Отже, у наступному році гарантована пенсія збільшиться на 520 гривень. Варто відзначити, що мінімальну пенсію також планують підвищити у 2024 році – з 2093 гривень до 2361 гривень. Наразі максимальний розмір пенсії також буде збільшено на понад 2,6 тисячі гривень – до 23 610 гривень.

План підвищення мінімальної зарплати та мінімальної пенсії буде включено до проєкту бюджету, розрахованого Міністерством фінансів. Після цього показники плану слід узгодити з Кабінетом Міністрів та підтвердити у парламенті.

Джерело: Обозреватель.

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