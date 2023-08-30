"ПриватБанк" – це відомий банк, який надає фінансові послуги для значної частини населення України. Незважаючи на свою популярність та доступність, деякі клієнти можуть зіткнутися з певними труднощами під час використання його послуг.

На спеціалізованому веб-ресурсі "Мінфін" було опубліковано відгук, в якому описується робота "ПриватБанк". Клієнт висловив критику стосовно діяльності цього фінансового закладу.

Цього разу клієнт "ПриватБанк" пожалівся, що банк фактично обмежив йому можливість використання власних коштів після закінчення валютного депозиту. А саме після закінчення терміну доларового вкладу клієнт "ПриватБанк" звернувся до каси відділення, щоб зняти 1000 доларів. У касі йому відмовили, сказали подати заявку на видачу готівкової валюти на наступний день.

"Подав цю заявку, прийшов по повідомленню за грошима наступного дня, у касі запропонували банкноти-мотлох 1996 року. Тільки кому вони такі потрібні??? Потім їх обмінювати за незрозумілі %, якщо ще обміняє хтось. Знову дорога, черга, час і ще й нерви втрачені", - бідкається клієнт "ПриватБанк".

Клієнт "ПриватБанк" спробував вирішити питання зі службою підтримки фінансової установи, але питання не вирішується. Все, що запропонували - це щодня ходити в банк і питати, чи є норми. банкноти.

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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

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