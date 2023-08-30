Цього року НБУ ввів в обіг дві нові купюри. Так, Національний банк України (НБУ) випустив в обіг нові банкноти номіналом 1000 гривень. Крім того, було введено в обіг оновлену банкноту номіналом 500 гривень. Прес-служба НБУ показала, як вони виглядають і повідомила, що треба знати українцям.

Зокрема Національний банк України (НБУ) вивів в обіг нові банкноти номіналом 1000 гривень відповідно до зразка 2019 року, які підписані Головою НБУ Андрієм Пишним. За повідомленням Нацбанку, ці нові банкноти поступово вводяться в обіг для заміни зношених та пошкоджених купюр. Вони є легальними засобами платежу на всій території України і приймаються всіма фізичними та юридичними особами.

Нацбанк наголошує, що нові банкноти існують разом з іншими купюрами такого ж номіналу, які були випущені раніше. Проте нові банкноти мають сучасний дизайн та вищий рівень захисту від підробок.

Крім того, в обіг також введено банкноту номіналом 500 гривень з підписом голови НБУ Андрія Пишного, що відрізняє її від 500-гривневих купюр зразка 2015 року.

Цей крок був планованим заходом для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 500 гривень замість зношених та пошкоджених купюр. Нові 500-гривневі банкноти почали циркулювати з 25 квітня 2023 року, і вони відрізняються від банкнот зразка 2015 року завдяки підпису голови Нацбанку та відображенню року випуску на них.

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