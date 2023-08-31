Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка активно веде соціальні мережі та розповідає про свою родину, життя, роботу та відпочинок, вирішила поділитися також із шанувальниками новиною. Справа в тому, що цього разу Нікітюк вирішила зробити зухвалі зміни у своєму образі.
Нікітюк, яка довгий час залишалася білявкою, тепер стала темно-русявою. Втім, вона зберегла невеликі світлі пасма спереду, наголошуючи на контрасті.
Леся Нікітюк поділилася своїм новим чином на своїй сторінці у Instagram. У цьому соціальному медіа вона розмістила фотографії, зроблені у салоні краси. У чорній сукні вона гордо постає перед дзеркалом, демонструючи свою свіжу зміну.
Проте українки не оцінили зовнішній вигляд Нікітюк загалом, звернувши увагу на те, що артистка дуже змінилася в особі. На думку українок, Леся захопилася уколами краси і її стає дедалі складніше впізнати.
Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список
НБУ ввів у обіг нові банкноти: як вони виглядають і в чому їхня особливість
Залізниця потрапила під атаку: "Укрзалізниця" терміново попередила, чи ходитимуть потяги
Російські ракети в Києві вбили людей: названо кількість жертв нової масованої атаки
Грав з Бокланом, Зюбіною та Ребрик: раптово помер відомий український актор
"Попрощалася з блондом) як вам?" – поцікавилася Нікітюк під постом.
У мережі відразу почали ділитися думкою:
«Чому не звучить повітряна тривога? Тут така ракета; Поверни нашу Лесю, силіконової красуні нам не треба, їх і так до нудоти багато; Бачити цих щасливчиків, які ще й красуються про своє богемне життя, люди увімкніть совість, заради кого там на фронті калічать;
Дуже добре, тільки верхня губа вже трохи надто, а так дуже ефектно; Кому що, а курці просо. Вона, вже не Леся, все перекроєне, все ботоксове. Невже тепер настав час милуватися собою?».
Останні новини України:
Нагадаємо, від простушки до телезірки: як змінилася Леся Нікітюк із початку кар'єри
Також Politeka писала, що Нікітюк розчарувала українок через сильну зміну зовнішності, фото
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк зворушила українців кадрами з лікарні.