Популярна українська ведуча Леся Нікітюк поділилася в Інстаграм сміливим перетворенням, але отримала несподівані відгуки у відповідь.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка активно веде соціальні мережі та розповідає про свою родину, життя, роботу та відпочинок, вирішила поділитися також із шанувальниками новиною. Справа в тому, що цього разу Нікітюк вирішила зробити зухвалі зміни у своєму образі.

Нікітюк, яка довгий час залишалася білявкою, тепер стала темно-русявою. Втім, вона зберегла невеликі світлі пасма спереду, наголошуючи на контрасті.

Леся Нікітюк поділилася своїм новим чином на своїй сторінці у Instagram. У цьому соціальному медіа вона розмістила фотографії, зроблені у салоні краси. У чорній сукні вона гордо постає перед дзеркалом, демонструючи свою свіжу зміну.

Проте українки не оцінили зовнішній вигляд Нікітюк загалом, звернувши увагу на те, що артистка дуже змінилася в особі. На думку українок, Леся захопилася уколами краси і її стає дедалі складніше впізнати.

"Попрощалася з блондом) як вам?" – поцікавилася Нікітюк під постом.

У мережі відразу почали ділитися думкою:

«Чому не звучить повітряна тривога? Тут така ракета; Поверни нашу Лесю, силіконової красуні нам не треба, їх і так до нудоти багато; Бачити цих щасливчиків, які ще й красуються про своє богемне життя, люди увімкніть совість, заради кого там на фронті калічать;

Дуже добре, тільки верхня губа вже трохи надто, а так дуже ефектно; Кому що, а курці просо. Вона, вже не Леся, все перекроєне, все ботоксове. Невже тепер настав час милуватися собою?».

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