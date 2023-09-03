Обвинувальний акт щодо зловмисника направлено до суду – за скоєний злочин загрожує до 8 років позбавлення волі.

Оголошено про підозру 29-річному жителю міста Чугуїв Харківської області у вчиненні шахрайського заволодіння чужим майном. Про це повідомила Пресслужба Київської міської прокуратура та розкрила деталі кричущої справи.

Відомо, що в січні 2023 року зловмисник розмістив в соцмережах оголошення про надання державою одноразової допомоги у розмірі 6000 гривень для громадян, постраждалих внаслідок війни. Він також опублікував анкету, в яку потрібно було внести дані банківської картки.

В результаті цих дій жінка, яка поділилася даними своєї банківської картки, втратила понад 300 тисяч гривень, які шахрай вилучив з її рахунку та витратив на власні потреби.

Зловмисника було встановлено та затримано, під час обшуків у його місці проживання було вилучено мобільні телефони, банківські картки та комп’ютерну техніку.

Ведеться розслідування для виявлення інших постраждалих від цього злочину. Обвинувальний акт щодо зловмисника направлено до суду.

За вчинене йому злочину загрожує до 8 років позбавлення волі.

Розкриття цього правопорушення стало можливим завдяки спільним зусиллям прокурорів Оболонської окружної прокуратури, слідчих Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві та співробітників Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України.

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