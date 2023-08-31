Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя у минулому підтримував дружні стосунки з російськими колегами та розповідав про це раніше.

Популярний український виконавець, музикант та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який під час повномасштабної війни залишився сам у Києві, вирушив на службу та активно підтримує українців, розповів про творчість. В інтерв'ю Славі Дьоміну Тарас Тополя розповів, як ще до початку військового конфлікту мав досвід співпраці з музикантами з російського гурту "Смислові галюцинації".

Цікаво, що лідер "Антитіл" Тарас Тополя в минулому підтримував дружні відносини з Сергієм Бобунцем, головою "Змістових галюцинацій". Проте з того часу Тополя переглянув свої погляди та засудив будь-який зв'язок із російськими злочинцями.

Співак також зізнався, що минулого він замислювався про можливість повернутися на фронт, висловивши свої бажання в інтерв'ю.

У репертуарі "Антитіл" є лише дві пісні російською мовою, випущені у 2014 році. За словами Тараса Тополі, він не соромиться російськомовних пісень. Композиція навіть займала високі місця на "Нашому радіо".

"З цією піснею нас покликали на "Нашествие" у 2014 році, куди ми не поїхали, бо почалася анексія Криму і війна на Донбасі ". - розповів Тополя.



Нагадаємо, скандальний фестиваль "Нашествие" в 2014 році проходив в Тверській області. Спонсором фестивалю було Міністерство оборони рф. Всі відвідувачі могли подивитися на військову техніку, а також посидіти в танку. Головою Міноборони рф тоді також був Сергій Шойгу.

Тарас Тополя зауважив: "Ми повністю закрили для себе Росію".



Також, за словами Тополі, зараз без опалення він платить за комуналку близько 4 тисяч гривень. Однак, як наголосив Тарас Тополя, половина цієї суми – це за ОСББ, бо вона у них дуже хороша. Варто зазначити, що у Києві у музиканта із сім'єю трикімнатна квартира у новому гарному будинку.

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