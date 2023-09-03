В разі невиконання важливої процедури, передбаченої законодавством, особі може бути нарахований адміністративний штраф.

Деяким чоловікам загрожують штрафи від військкоматів. Люди, які вимушені змінювати місце проживання через воєнну ситуацію, повинні відразу інформувати територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (колишні військкомати) під час мобілізації.

Згідно з поясненнями експертів, після переїзду особа, яка вимушена переселитися через війну, повинна негайно стати на облік до військкомату за новим місцем проживання - якщо цього не зробити можуть впаяти штраф.

Щоб уникнути порушень процедури та адміністративних штрафів, рекомендується дотримуватися послідовності: спочатку звернутися до військкомату, а потім до центру соціального захисту.

Варто також враховувати можливість звернутися за довідкою ВПО перед зверненням до військкомату. Однак, якщо вас зупиняють на вулиці для вручення повістки, може виникнути питання, чому ви не повідомили військкомат про нове місце проживання.

В разі невиконання цієї процедури, передбаченої законодавством, особі може бути нарахований адміністративний штраф. Розмір штрафу варіюється від 1600 до 3500 гривень. Проте варто мати на увазі, що конкретну суму встановлює військкомат і ця норма може розглядатися індивідуально.

Звернення до центрів соціального захисту за довідкою ВПО може бути виконано безпосередньо у перший етап. Однак, якщо особа отримає повістку та має змінити місце проживання, важливо, щоб вона заздалегідь сповістила військкомат - якщо не хоче потім платити штраф.

Джерело: ТСН.

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